ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 9:48 AM IST

IPL 2026 Qualifier 2: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ GT ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ RCB ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਟੀ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 215 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ:


ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 58 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਲੇਆਫ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਆਊਟ'


ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹਿੱਚ ਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਬੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 214 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਵੀ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰੇਰਾ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 47 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਵੈਭਵ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਆਈਪੀਐਲ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 440 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 545 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 1000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ

  • 440 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
  • 545 - ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ
  • 560 - ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ
  • 575 - ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ

ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ IPL ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ

  • 19 - 2026 ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ
  • 11 - ਰਿਧੀਮਾਨ ਸਾਹਾ 2014 ਵਿੱਚ
  • 2023 ਵਿੱਚ 11-ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ

