IPL 2026: ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ?
Shubman Gill Fined: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : April 9, 2026 at 1:00 PM IST
Shubman Gill Fined: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਕਾਰਨ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
"ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
"ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ₹24 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ 210 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 209 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 92 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਰ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਨ ਆਊਟ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੌੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਵਿਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।