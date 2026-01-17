ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਪਰ ਬਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਟੀਮ, ਚਮਕੀਆਂ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Published : January 17, 2026 at 10:14 AM IST
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ) 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
Royal Challengers Bengaluru Women
Mumbai Indians Women
Gujarat Giants Women
Delhi Capitals Women
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਪਾਵਰ-ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 105 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ ਦੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 182/7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਸੋਫੀ ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਸੋਫੀ ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਸੀਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ, 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ ਦੇ 39 ਅਤੇ ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਦੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸਨ।
ਆਰਸੀਬੀ ਟੇਬਲ ਟਾਪਰ ਬਣਿਆ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
- ਆਰਸੀਬੀ ਡਬਲਯੂ ਬਨਾਮ ਜੀਜੀ ਡਬਲਯੂ: ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ
- ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ 182/7 (20 ਓਵਰ)
- ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ 150/10 (18.5 ਓਵਰ)
