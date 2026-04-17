ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ, KKR ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 4:58 PM IST

IPL 2026 GT vs KKR: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 25ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਅੱਜ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ KKR ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।

'ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ'

2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 165 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੈੱਲ (4/28) ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।

'ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਕ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਚ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ:
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ 3-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਕੇਕੇਆਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 12 ਖਿਡਾਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ : ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ/ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਿਧ ਮੁਹੰਮਦ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

