IPL 2026: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਟੀ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ 42ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 11:55 AM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (RCB) 2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

RCB ਅਤੇ GT ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, RCB ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। RCB ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 206 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

GT ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫ਼ੀ ਔਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ IPL 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) 'ਤੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਸੀਬੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵਿਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ, ਜੈਅੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ ਯਾਦਵ। ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਐੱਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਇਲਾਕਾ ਦਾਰ, ਕਨਿਸ਼ਚਨ, ਕਨਿਸ਼ਕ, ਜੇ. ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ।

