GT vs PBKS: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਮੈਚ 'ਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 164 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 4, 2026 at 9:59 AM IST
GT ਬਨਾਮ PBKS IPL 2026: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਿਕ IPL 2026 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, GT ਨੇ 164 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 40 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੂੰ GT ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
Titans get their revenge💙🔥#GT seal a last-over thriller, handing #PBKS only their second loss of the season and keeping their charge alive 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 3, 2026
Revenge, served at the very last moment… and it tastes perfect 😮🔥#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #GTvPBKS | #SuryanshShedge…
ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ) ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵਿਸਾਖ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਟਲਰ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰਸਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਟਾਈਟਨਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 16 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 128/4 'ਤੇ, ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਣਨਾਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀ ਗੇਂਦ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ) ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 8 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (2/24) ਅਤੇ ਵੈਸਾਖ (2/31) - ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੌੜ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਵਧਿਆ।
ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ 163/9 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੇ 4/24 ਦੇ ਸਪੈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਪੈਲ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ 35/3 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47/5 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈੱਡਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ
ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈੱਡਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੈੱਡਗੇ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੋਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡਗੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਹੋਲਡਰ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਛੋਟੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ 163/9 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ।