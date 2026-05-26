ETV Bharat / sports

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

IPL 2026 Qualifier 1
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB vs GT Qualifier 1: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਖੇਜਰੋਲੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ RCB ਨੇ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਕਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ-14 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-16 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"

ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 40 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਰਜਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

RCB ਬਨਾਮ GT: ਖੇਡਣਾ 11

ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਖੇਜਰੋਲੀਆ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।

TAGGED:

RCB VS GT QUALIFIER 1
IPL 2026 QUALIFIER 1 RCB VS GT
CRICKET
ਆਈਪੀਐਲ 2026
IPL 2026 QUALIFIER 1

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.