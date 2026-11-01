ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਟੀ-20ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 341 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 1, 2026 at 7:27 PM IST
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 192 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 3-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ 50+ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 341 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 331 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਦੇ 290 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ T20I ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- 341 ਦੌੜਾਂ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ 2026
- 331 ਦੌੜਾਂ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 2023
- 316 ਦੌੜਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 2022
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ T20I ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ T20I ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ T20I ਵਿੱਚ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 82*, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 70, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 17, ਚੌਥੇ T20I ਵਿੱਚ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 107 ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ 143ਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਸਾਥੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਈਸ਼ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 142 ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀ-20ਆਈ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
34 ਸਾਲਾ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 143 ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 20.30 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1,117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਨਾਬਾਦ 77 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 23.09 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 151 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਈਅਰ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਗਾਰਲੋਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਫਰਟ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।