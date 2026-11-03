ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ
ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Published : November 3, 2026 at 12:09 PM IST
Glenn Maxwell Retirement: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਧਾਕੜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ "ਦ ਫਾਈਨਲ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੋਡਕਾਸਟ" 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 149 ਵਨਡੇ, 130 ਟੀ-20 ਆਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।
2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲਾ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਆਈ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਸੁਪਰ 8' ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 286 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,226 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 136 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। 'ਦਿ ਬਿਗ ਸ਼ੋਅ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ 2015 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 149 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,990 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 77 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 23 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 130 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸ ਨੇ 2,897 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 51 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 339 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ (ਪੰਜ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਈ ਪਾਰੀਆਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 'ਵਾਈਟ ਬਾਲ' ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਟ, ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋ 292 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 91/7 ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਫਿਰ 128 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ 201 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੜਵੱਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੀ ਸੰਨਿਆਸ ਉਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਪਯੋਗੀ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੀ-20 ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।
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