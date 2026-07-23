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ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026: ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 12:13 PM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ 125 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਅਤੇ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਓਵੀਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾ-ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਗਲਾਸਗੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ £160 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਬਰਮਿੰਘਮ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ - ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਸਗੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ-ਡਾਊਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਦੀਆਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 61 ਤਗਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਤਗਮੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 92.62 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਰੋਮ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਪੜਾ ਤਗਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਰਲੀ ​​ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੰਕਰ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਿੱਤਰਵੇਲ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ 4x400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਤਗਮੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

31 ਸਾਲਾ ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਥਲੀਟ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪਿੰਗ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਗਮੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ (75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ (54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ (51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ (70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਗਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈਵੀਵੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ (+90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ (60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਕਰਨਗੇ; ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲਾਅਨ ਬਾਊਲ ਟੀਮਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਡੋਕਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ-ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ 61 ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

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