CWG 2026: ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 11:31 AM IST
ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੂਡੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਿੰਘ ਲੈਟਨਜਮ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਡੋਕਾ ਇਸਰਪ ਨਾਰੰਗ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਘੰਘਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋਪ ਨਾਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ -78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ -100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਯਸ਼ ਘੰਘਾਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ +100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੂਡੋਕਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਿੰਘ ਲੈਟਨਜਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਲਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਪੈਰਾਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ C4-C5 1000 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੌੜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- ਟ੍ਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ:
ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੌੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
- ਜੂਡੋ:
ਇਸਰੋਪ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ -78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਕੋਲ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੂਡੋ:
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ -100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਅਰਿਸਟੋਸ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੂਡੋ:
ਯਸ਼ ਘੰਘਾਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ +100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
- ਜੂਡੋ:
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜੂਡੋਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ:
ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਿੰਘ ਲੈਟਨਜਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
- ਪੈਰਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ:
ਲਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ C4-C5 1000 ਮੀਟਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
- ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ:
ਜੇਕਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੌੜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।