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CWG 2026: ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2030 ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ

CWG 2026: ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Glasgow CommonWealth Games 2026
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 8:40 AM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): 11 ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 39 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

Glasgow CommonWealth Games 2026
ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ (PTI)

2030 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (2030) ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਬੈਟਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Glasgow CommonWealth Games 2026
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ (ANI)

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ 122 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਮਿੰਘਮ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ 61 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਤਗਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Glasgow CommonWealth Games 2026
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ (ANI)

ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਭਾਰਤ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 210 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਰਫ਼ 122 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਤਗਮਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ, 38 ਐਥਲੀਟ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, 70 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 171 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 110 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 62 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 39 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

Glasgow CommonWealth Games 2026
ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਸਮਾਪਤ (PTI)

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ

2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇੰਡੋ-ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 'ਜੁਗਲਬੰਦੀ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬੈਟਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 100ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
CWG 2030 IN INDIA
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