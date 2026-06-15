ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੁਰਾਕਾਓ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਕਾਓ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 15, 2026 at 10:56 AM IST
ਹਿਊਸਟਨ: ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕਾਓ 'ਤੇ 7-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫੇਲਿਕਸ ਨਮੇਚਾ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਲੀਅਨ ਨਗੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਈ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਸੀ।
Warra goal for Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/xnhko6kdGv— 🇺🇸🇵🇹 عاصم (@__ixmsimo) June 14, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਰਕਾਓ - ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ - ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਵਾਨੋ ਕੋਮੇਨੇਂਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 155,000 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਿਰਫ਼ 171 ਵਰਗ ਮੀਲ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਨਿਕੋ ਸਕਲੋਟਰਬੈਕ, ਕਾਈ ਹਾਵਰਟਜ਼, ਜਮਾਲ ਮੁਸਿਆਲਾ, ਨਥਾਨੀਏਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਉਂਡਾਵ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
Germany take top spot 📊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G261xrcEpN— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਰਮਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ (239) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 238 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 152 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
"ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਕੁਰਾਕਾਓ ਕੋਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
A strong start for 🇩🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।" ਕੁਰਕਾਓ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।