ਜਰਮਨੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਜਰਮਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ।
Published : August 31, 2026 at 1:12 PM IST
Hockey World Cup 2026 Final: ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਸਟਰਟਫ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਗੋਲ 'ਤੇ ਦਸ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।
ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਰਮਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੋਚ ਮੈਕਸ ਕੈਲਡਾਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲੁਈਸ ਕੈਲਜ਼ਾਡੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
4-TIME WORLD CHAMPIONS!!!! 🇩🇪 🏆 🏆 🏆 🏆 🇩🇪— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 30, 2026
Die Honamas defend their World Cup and join Pakistan as the most successful side in the history of the Men's FIH Hockey World Cups, with 4 titles to their name!!#HWC2026 #HockeyWorldCup2026 #WorldCup #WorldChampions #Germany pic.twitter.com/ofk5ZNOrl4
ਸਪੇਨ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਵਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੋਨਚੇਂਗਲਾਡਬਾਖ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1971, 1978, 1982 ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਪੇਨ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੈਥਿਆਸ ਰੇ ਨੇ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰ, ਟੋਮਸ ਡੋਮੇਨ ਨੇ 41ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਡੱਚ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਫਲੋਰਿਸ ਮਿਡੇਨਡੋਰਪ ਨੇ 49ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਦੇ ਵੈਗਨਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।