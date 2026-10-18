ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ, ਚਾਰ ਮਾਹਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 3:50 PM IST
Gavaskar on Team India Combination: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓਸਟਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।"
ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਨਿਯਮਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਖੋਜ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਧੀਰ ਦੀ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਮਨ ਧੀਰ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।'' ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।