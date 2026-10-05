ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 8:37 PM IST
Gambhir on Vaibhav Sooryavanshi: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2-1 ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜੀਓਸਟਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਵੈਭਵ) ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,"।
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਭਵ ਅੱਜ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਜੂ।
GAUTAM GAMBHIR ON VAIBHAV SOORYAVANSHI: - "Obviously, it was tough probably the toughest decision I have taken in my coaching career, was leaving Vaibhav Sooryavanshi out of that England series because of the way he had performed before that". (India Today). https://t.co/Zj1iFDy4Ce— Tanuj (@ImTanujSingh) September 18, 2026
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਭਵ 15 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਡੈਬਿਊ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ 99 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ 118 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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