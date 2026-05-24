ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 'ਹਮਸ਼ਕਲ' ਬਣਿਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ; ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 'ਜੂਨੀਅਰ ਚੀਕੂ' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਆਫਰ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 'ਹਮਸ਼ਕਲ' ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਚੀਕੂ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ...

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 9:17 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਪੰਚਕੂਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਰਵਿਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 11 ਸੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰਵਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 'ਹਮਸ਼ਕਲ' ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ... (ETV Bharat)

'ਹਰ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਚੀਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ'

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਸਤ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਚੀਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਗਰਵਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿੰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਵਿਤ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ। ਗਰਵਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

'ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲਿਆ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰ'

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Garvit Uttam Family)

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਰਵਿਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਵਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਰਵਿਤ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ।

ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲਾ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਗਰਵਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ (50) ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰਵਿਤ ਨੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰਵਿਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਵਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ETV ਰਾਹੀਂ ਗਰਵਿਤ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਸਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ।" ਗਰਵਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ (ETV Bharat)

ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਗਰਵਿਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਰਗੇ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਵਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਵਿਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸੰਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗਰਵਿਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਚੀਕੂ" (ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਹਮਸ਼ਕਲ) ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਵਿਤ ਦੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ

ਗਰਵਿਤ ਉੱਤਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਵਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

