IND vs NZ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 11:22 AM IST
IND vs NZ 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ DLS ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਅਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਫਰਗੂਸਨ ਪਿਛਲੀ T20I ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਜੇ ਪਛੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਨਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ICC ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਦੋ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ।
Further changes for New Zealand in their home ODI series against India 👀 https://t.co/dc2TXX0sxM— ICC (@ICC) November 9, 2026
ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਲੈਥਮ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਿਕਨਰ ਅਤੇ ਫਰਗੂਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
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