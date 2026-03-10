ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਜਾਣੋ 2007 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ?
T20 World Cup Winners Prize money: 2007 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ।
Published : March 10, 2026 at 6:35 PM IST
T20 World Cup Prize Money: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 255 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 321 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3.0 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (27.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (14.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ, ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 2.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 27.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
2007 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਐਡੀਸ਼ਨ
|ਜੇਤੂ ਟੀਮ
|ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੈਸਾ
|2007
|ਭਾਰਤ
|2.02 ਕਰੋੜ
|2009
|ਪਾਕਿਸਤਾਨ
|3.63 ਕਰੋੜ
|2010
|ਇੰਗਲੈਂਡ
|4.57 ਕਰੋੜ
|2012
|ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
|5.34 ਕਰੋੜ
|2014
|ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ
|6.71 ਕਰੋੜ
|2016
|ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
|10.75 ਕਰੋੜ
|2021
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|12.00 ਕਰੋੜ
|2022
|ਇੰਗਲੈਂਡ
|13.20 ਕਰੋੜ
|2024
|ਭਾਰਤ
|20.42 ਕਰੋੜ
|2026
|ਭਾਰਤ
|27.48 ਕਰੋੜ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ₹131 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।