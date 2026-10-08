ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਤੱਕ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
Tribute to Nana Patekar: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 8, 2026 at 6:21 PM IST
Nana Patekar Passes Away: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
"ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
'ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦਿੱਗਜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।'
ਅਜਿੰਕਯ ਰਹਾਣੇ
'ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ।'
ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ
'ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।'
ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ
"ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ—ਤੁਹਾਡੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
Indian cinema has lost a truly special talent today. Nana Patekar saab, your work will continue to inspire generations. Om Shanti. 🙏 https://t.co/LNcJpnTVUB— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2026
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ
"ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ।"
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1978 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗਮਨ' (Gaman) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 1989 ਵਿੱਚ ਵਿਧੂ ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪਰਿੰਦਾ' (Parinda) ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨਾ 'ਅੰਨਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।