ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 808 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Athletes Killed On Attacks: ਫਲਸਤੀਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 808 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 421 ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸਨ।
Published : October 22, 2025 at 1:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤੱਕ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
3 ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ (2025)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਕਤਿਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (18 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਰੂਨ, ਸਿਬਘਾਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਆਘਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
808 ਫਲਸਤੀਨੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (2023-2025)
ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 808 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 421 ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤ (ਫੁੱਟਬਾਲਰ): ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲ-ਓਬੈਦ (ਫੁੱਟਬਾਲਰ): ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ "ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੇਲੇ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
- ਹਾਨੀ ਅਲ-ਮਸਦਰ (ਫੁੱਟਬਾਲਰ): ਫਲਸਤੀਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਹਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- ਨਗਮਾ ਅਬੂ ਸਮਰਾ (ਕਰਾਟੇ): ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- ਹਸਨ ਅਬੂ ਜ਼ੁਏਤਰ (ਵਾਲੀਬਾਲ): ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਲ-ਸਦਾਕਾ ਕਲੱਬ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ। ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਬਾਲੀਆ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਰਾਥਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ (2008)
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵੈਲੀਵੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਡੀ ਅਲਵਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਰਾਥਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੇ.ਏ. ਕਰੁਣਾਰਤਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 11 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (1972)
5 ਸਤੰਬਰ, 1972 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਖ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬਲੈਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਓਲੰਪਿਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ 11 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1- ਯੋਸੇਫ ਰੋਮਾਨੋ (ਵੇਟਲਿਫਟਰ), 2- ਜ਼ੀਵ ਫ੍ਰਾਈਡਮੈਨ (ਵੇਟਲਿਫਟਰ), 3- ਡੇਵਿਡ ਬਰਜਰ (ਵੇਟਲਿਫਟਰ), 4- ਐਲੀਜ਼ਰ ਹਾਫਿਨ (ਵੇਟਲਿਫਟਰ), 5- ਮਾਰਕ ਸਲਾਵਿਨ (ਪਹਿਲਵਾਨ), 6- ਯੋਸੇਫ ਗੁਟਫ੍ਰੇਂਡ (ਕੁਸ਼ਤੀ ਰੈਫਰੀ), 7- ਅਮਿਤਜ਼ੁਰ ਸ਼ਾਪੀਰਾ (ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਕੋਚ), 8- ਕੇਹਤ ਸ਼ੋਰ (ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ), 9- ਆਂਦਰੇਈ ਸਪਿਟਜ਼ਰ (ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੋਚ), 10- ਯਾਕੋਵ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ (ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਜੱਜ), 11- ਮੋਸ਼ੇ ਵੇਨਬਰਗ (ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਕੋਚ)