ETV Bharat / sports

ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026: 17 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ

French Open 2026: ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੋਇਜ ਕੌਆਮੇ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

MOISE KOUAME RECORD
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੋਇਜ ਕੌਆਮੇ ((AFP))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

French Open 2026: ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਸਾਲਾ ਮੋਇਜ ਕੌਆਮੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਟਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਰਿਨ ਸਿਲਿਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਮਰ-ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

17 ਸਾਲਾ ਮੋਇਜ ਕੌਆਮੇ ਨੇ 37 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਕੌਆਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 7-6(4), 6-2, 6-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਦਿਨੂ ਪੇਸਕਾਰੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲੈਂਡ ਗੈਰੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਮਰ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਆਮੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲਿਚ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਮਰ ਅੰਤਰ ਵਾਲਾ ਮੈਚ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਜਦਾ (16 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਲੋਰੇਂਜ਼ੀ (37 ਸਾਲ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਆਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 318ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੌਆਮੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਆਮੇ 2008 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੌਆਮੇ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਆਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।"

"ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ"

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕੌਆਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ।'

TAGGED:

ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026
MOISE KOUAME RECORD
TENNIS RECORD
FRENCH OPEN RECORD
MOISE KOUAME RECORD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.