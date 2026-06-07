ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ: 19 ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਬਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਜਾ ਚਵਾਲਿੰਸਕਾ ਨੂੰ 6-3, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 7, 2026 at 4:25 PM IST
ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026: ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਟੇਡ ਰੋਲੈਂਡ-ਗੈਰੋਸ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਜਾ ਚਵਾਲਿਨਸਕਾ ਨੂੰ 6-3, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
MIRRA ANDREEVA ROLAND-GARROS CHAMPION 💫#RolandGarros pic.twitter.com/9YJqol3qk9— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ 1992 ਵਿੱਚ ਮੋਨਿਕਾ ਸੇਲੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਐਂਡਰੀਵਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 22 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਐਂਡਰੀਵਾ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ, ਕੋਨਚੀਤਾ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 1994 ਵਿੰਬਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਨੇ ਐਂਡਰੀਵਾ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
A new name on our Wall of Champions ✨#RolandGarros pic.twitter.com/itIPSjb4VX— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
"ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਟਰਾਫੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੋਲੈਂਡ-ਗੈਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲੈਂਡ-ਗੈਰੋਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੇ-ਕੋਰਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।
One last interview of a remarkable journey 🎙️— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
Mirra Andreeva at Roland-Garros ✨#RolandGarros pic.twitter.com/bZWme3UDFF
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