ETV Bharat / sports

ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ: 19 ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਬਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਜਾ ਚਵਾਲਿੰਸਕਾ ਨੂੰ 6-3, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

MIRRA ANDREEVA FRENCH OPEN CHAMPION
19 ਸਾਲਾ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਬਣੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026: ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਟੇਡ ਰੋਲੈਂਡ-ਗੈਰੋਸ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਜਾ ਚਵਾਲਿਨਸਕਾ ਨੂੰ 6-3, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ 1992 ਵਿੱਚ ਮੋਨਿਕਾ ਸੇਲੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਐਂਡਰੀਵਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 22 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਐਂਡਰੀਵਾ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ, ਕੋਨਚੀਤਾ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 1994 ਵਿੰਬਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਨੇ ਐਂਡਰੀਵਾ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

"ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"

ਟਰਾਫੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੋਲੈਂਡ-ਗੈਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲੈਂਡ-ਗੈਰੋਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੇ-ਕੋਰਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

FRENCH OPEN 2026 CHAMPION
FRENCH OPEN YOUNGEST CHAMPION
FRENCH OPEN 2026
ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026 ਚੈਂਪੀਅਨ
MIRRA ANDREEVA FRENCH OPEN CHAMPION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.