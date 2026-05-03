ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਥਾਮਸ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

THOMAS CUP 2026 SEMIFINAL: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਥਾਮਸ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

France defeated India 3-0
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 4:30 PM IST

ਹੌਰਸੈਂਸ (ਡੈਨਮਾਰਕ): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 0-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ

ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਪੋਪੋਵ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 39 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 11-21, 9-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 1-0 ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕਿਦੰਬੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਲੇਕਸ ਲੈਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 41 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16-21, 18-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਦੁਜੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ

ਤੀਜੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਐਚ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਯ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੋਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਪੋਪੋਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 19-21 ਅਤੇ ਦੂਜਾ 16-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਥਾਮਸ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ

  • ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 0-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ
  • ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਪੋਪੋਵ ਤੋਂ 11-21, 9-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ
  • ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਐਲੇਕਸ ਲੈਨੀਅਰ ਤੋਂ 16-21, 18-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
  • ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਯ ਤੋਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਪੋਪੋਵ ਤੋਂ 19-21, 16-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ

