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ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਮੈਚ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

3RD PLACE MATCH IN FIFA WORLD CUP
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 4:45 PM IST

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FIFA World Cup 3rd Place Match: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਫੀਫਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ (ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਲੇਆਫ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਫੀਫਾ (1930) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 1934 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।

ਇਹ ਮੈਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 1938 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੈਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 1950 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, 1954 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਹੋਟਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਬੂਟ ਦੌੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਗੋਲ ਅਤੇ 3 ਅਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ (6 ਗੋਲ), ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੇਲਿੰਘਮ (6) ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ (6) ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਮੈਸੀ 8 ਗੋਲ ਅਤੇ 4 ਅਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਬਾਪੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ZEE5 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 10 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 1966 ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2022 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

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3RD PLACE MATCH IN FIFA WORLD CUP
FRANCE VS ENGLAND 3RD PLACE MATCH
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FIFA WORLD CUP 3RD PLACE MATCH

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