IPL 2026 ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਜੰਗ: ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ - ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ, ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

IPL 2026 PLAYOFFS TEAMS
IPL 2026 ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਜੰਗ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 3:17 PM IST

IPL 2026 Playoffs Teams: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ), ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ), ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਸਆਰਐਚ), ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗੀ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ

ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 18-18 ਅੰਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਰਸੀਬੀ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 14 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ 8-8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

IPL 2026 ਪਲੇਆਫ ਲੜਾਈ

IPL 2026 ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੇਆਫ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 (RCB ਬਨਾਮ GT)

ਟੇਬਲ ਟਾਪਰ RCB ਅਤੇ GT ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਮਈ) ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਸ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ (SRH ਬਨਾਮ RR)

ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਈ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 (TBD ਬਨਾਮ TBD)

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ, ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪਲੇਆਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1: 26 ਮਈ - ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ
  • ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ: 27 ਮਈ - ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
  • ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2: 29 ਮਈ - ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਉਪ ਜੇਤੂ ਬਨਾਮ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਜੇਤੂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
  • ਫਾਈਨਲ: 31 ਮਈ - ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਜੇਤੂ ਬਨਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਜੇਤੂ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ

ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਾਂਗ, ਪਲੇਆਫ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਸ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।

