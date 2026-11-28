ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 4:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪਿਨਰ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 39 ਸਾਲਾ ਲਿਓਨ ਨੇ 145 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 577 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰੀ ਰੋਕੀਓਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਜਾਰਜ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਨਾਥਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ," ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Introducing our NRMA Insurance Men’s Test squad to take on New Zealand this summer 👊 NB: One player will be added to the squad following round six of the Sheffield Shield. https://t.co/tMPM4iPy6y— Cricket Australia (@CricketAus) November 27, 2026
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਕੋਰੀ ਰੋਚਿਓਲੀ ਅਤੇ ਜੈਕ ਕਲੇਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਚਿਓਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੈਕ ਕਲੇਟਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
Your 16-man squad on the plane to Perth ✈️ Mitchell Santner and Blair Tickner will continue to rehabilitate their respective injuries with a view to joining the squad in Australia once fit. Full story at https://t.co/6cIxSvxX8d. #AUSvNZ https://t.co/osD0ndLSgl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 28, 2026
ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਸਕੈਂਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਿੰਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਬੋਲੈਂਡ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ
ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ, ਜੈਕ ਕਲੇਟਨ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮਾਈਕਲ ਨੇਸਰ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਕੋਰੀ ਰੌਚਿਓਲੀ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਅਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਨਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਕਨਰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ
ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਈਕਲ ਰੇ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2026
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 9-13 ਦਸੰਬਰ, ਦੂਜਾ 17-21 ਦਸੰਬਰ, ਤੀਜਾ 26-30 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ 4-8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਚਾਂ, ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ 66.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਾਰਾਂ ਹਨ।
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