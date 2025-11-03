Exclusive: ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ BCCI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੁਝ ਕਿਹਾ?
ਅਰੋਠੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।
[ਨਿਖਿਲ ਬਾਪਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਰੋਠੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
"ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ..."
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ... ਕਿਉਂਕਿ 2017 (ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।"
ਜਦੋਂ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 2017 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਰੋਠੇ ਕੋਚ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਮੋਲ (ਮਜੂਮਦਾਰ) ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ- ਮੈਚ-ਵਿਨਰ"
ਅਰੋਠੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ-ਵਿਨਰ ਕਿਹਾ- "ਉਹ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) ਇੱਕ ਮੈਚ-ਵਿਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 2009 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਚ-ਵਿਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਹੈ।"
ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਅਰੋਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ 2017 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ।"