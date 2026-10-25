ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਕੱਢਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ
IND VS NZ 2ND T20I: ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
Published : October 25, 2026 at 3:16 PM IST
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇ, 'ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਬਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।' ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ' ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 180 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਕੋਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।