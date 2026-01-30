ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : January 30, 2026 at 12:16 PM IST
ਕੋਝੀਕੋਡ/ਕੇਰਲ: ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ (30 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਊਸ਼ਾ ਥਿਕੋਡੀ ਪੇਰੂਮਲਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਪੇਰੂਮਲਪੁਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਪੋਨਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਟਿਕੱਡ ਦੇ ਵੇਂਗਲੀ ਥਾਰਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਵਾਈ.ਐਸ.ਪੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।
PM Modi spoke to Rajya Sabha MP & President of the Indian Olympic Association, PT Usha, and expressed his condolences on the passing away of her husband, V Srinivasan.— ANI (@ANI) January 30, 2026
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ.ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Deeply saddened to learn about the passing away of Shri V. Srinivasan ji, husband of Rajya Sabha MP & President of the Indian Olympic Association, @PTUshaOfficial ji.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 30, 2026
My heartfelt condolences to Usha ji & the bereaved family. Prayers for strength in this difficult time.
ॐ… pic.twitter.com/JW5O8362Gg
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
