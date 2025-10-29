ETV Bharat / sports

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਓ! ਸਾਬਕਾ ਮੈਚ ਕੈਫਰੀ ਦਾ BCCI 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

Chris Broad on BCCI: ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰਾਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰਾਡ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰਾਡ (File Photo-IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 7:37 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ICC ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ICC ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰੌਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-4 ਓਵਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਰੇਟ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲੋ ਓਵਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ 123 ਵਨਡੇ, 361 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 138 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ 25 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 34 ਵਨਡੇ ਵੀ ਖੇਡੇ।

