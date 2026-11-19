"ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ", ਭੜਕੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ
IND vs NZ: ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ SENA ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਵਿਕਟ ਲਏ ਹਨ।
Published : November 19, 2026 at 2:26 PM IST
IND vs NZ 1st Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੀਨ (ਹਰੀ) ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ , ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਨਾ (SENA) ਦੇਸ਼ਾਂ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਫ਼ਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ - 11 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Ravi Shastri during Tea break about Siraj and Jadeja 😭 This is gonna happen #INDvsNZ .. https://t.co/C8jxab5gG0— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) November 18, 2026
ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਲੇਇੰਗ - 11 ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ Rhythm (ਤਾਲ) ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।"
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ "ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ - 11 ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।" ਸਕਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕ੍ਰਿਕੇਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"
Ravindra Jadeja with Mohammed Siraj sitting near the boundary fence. https://t.co/DMP76AXlnl— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2026
ਸਪਿੰਨਰ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਹਰਸ਼ ਭੋਗਲੇ (Harsha Bhogle) ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿੰਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (Ravindra Jadeja) ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ- 11 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (Washington Sundar) ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਜ- ਟੈਸਟ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ SENA (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 23 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਾਜ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪਅਨਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਇਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 26 ਦੀ ਔਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 43 ਵਿਕਟ ਲਏ ਹਨ। ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਕ (73 ਵਿਕਟਾਂ), ਜੋਸ਼ ਟੰਗ (64 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ (46 ਵਿਕਟਾਂ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ 5 ਵਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਕੋਲਸ 101 ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ 82 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
MOHAMMAD SIRAJ IS THE HIGHEST WICKETTAKER FOR INDIA IN THIS WTC CYCLE 2025-27. 🌟 https://t.co/hiZ4NnBYiM— Tanuj (@ImTanujSingh) November 19, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਟੀਮ (Playing XI): ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਬਲੰਡਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਟੀਮ (Playing XI): ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇ.ਐਲ. ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
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