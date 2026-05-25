ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੰਤੇਬੇਨੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

IPL 2026 ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)
Published : May 25, 2026 at 10:05 AM IST

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੰਤੇਬੇਨੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ 2014-15 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸ਼ੈ, ਐਤਵਾਰ (24 ਮਈ) ਨੂੰ ਬੋਮਾਸੈਂਡਰਾ ਐਸਐਲਐਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਕਸ਼ੈ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਓਵਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਲਾਹਲੀ ਦੇ ਈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਅਕਸ਼ੈ

ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ੈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹ 2014-15 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਛੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਏ (ਇੱਕ ਦਿਨਾ) ਮੈਚ ਅਤੇ ਨੌਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਉਸਵਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 32 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2012-13 ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਪੁਰ ਬੁੱਲਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਚ 2019 ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੀ ਟਸਕਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

