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ਕੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ? ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

SHIKHAR DHAWAN NO DISCRIMINATION
ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 12:53 PM IST

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ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ): ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ'

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਧਵਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਬਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
SHIKHAR DHAWAN NO DISCRIMINATION
DISCRIMINATION IN TEAM INDIA
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ
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