'ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਾਣੀ' ਬਣੇਗੀ ਸੀਏ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਕੋਚ ਕਰੇਗਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਹ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਸੀਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2025 at 6:34 PM IST
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਇੱਕ ਸੀਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੰਗਣੀ
ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੀਏ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਵਿਆਹ
ਐਸਜੀਐਨਪੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ
ਕੋਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਕੋਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ (ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਨ) ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸਟਿੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ।"
ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 258 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 205 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਓਲੰਪਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।