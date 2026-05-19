ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਾਈਕ ਸਮਿਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਾਈਕ ਸਮਿਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
ਲੰਡਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਮਾਈਕ ਸਮਿਥ ਦਾ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਐਮਜੇਕੇ ਸਮਿਥ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਬੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਅਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਈਕ ਸਮਿਥ ਨੂੰ MJK ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਗਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਮਾਈਕ ਸਮਿਥ ਨੇ 1958 ਤੋਂ 1972 ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ 50 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 25 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 11 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2,278 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1959 ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ 1963-64 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 25 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 17 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰਹੇ

ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ICC ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NMK ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਮਾਈਕ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰੀਅਰ

ਸਮਿਥ ਨੇ 1957 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 37 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 39,832 ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਿਥ ਨੇ 1951 ਤੱਕ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀ।

