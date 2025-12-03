ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੌਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਦਾ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ROBIN SMITH PASSES AWAY
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੌਤ
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਧਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਦਾ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ 62 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 71 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 1992 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਿਥ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪਰਥ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਿਥ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

'ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ'

ਸਮਿਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਿਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਰੌਬਿਨ ਅਰਨੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਉਸ ਨੇ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

'ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ'
ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਚਰਡ ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 163 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 167 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

'ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਮ,ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ'

1963 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ , ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ 1982 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਸਾਲ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ 1998 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਿਥ ਨੇ 62 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 71 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ 4,236 ਟੈਸਟ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਔਸਤ 43.67 ਸੀ। ਉਹ 1992 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ
ਸਮਿਥ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 42.09 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 18,984 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 209 ਨਾਬਾਦ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਲਈ 347 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ, 42.97 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰੌਬਿਨ ਨੇ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਲਈ 600 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

