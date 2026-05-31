ਮਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, ਠੰਢੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ
ਧੀ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੂਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ
Published : May 31, 2026 at 7:05 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਮਸੂਰੀ: ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੀ ਜ਼ੀਵਾ ਨਾਲ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧੋਨੀ ਦੇ ਮਸੂਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ "ਮਾਹੀ" ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜ਼ੀਵਾ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਸੂਰੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਧੋਨੀ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਲਾਲ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਧੋਨੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ 'ਕੈਪਟਨ ਕੂਲ'
ਐਤਵਾਰ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਧੋਨੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਸੂਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਧੋਨੀ ਦੀ ਫੇਰੀ
ਧੋਨੀ ਦੇ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਟਿੱਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮਸੂਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੂਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮਸੂਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਲਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧੋਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਲਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ ਮਸੂਰੀ ਦੌਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਧੋਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ।
