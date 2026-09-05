'ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਦਿਲੀਪ ਟਰਾਫੀ', ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

'ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਦਿਲੀਪ ਟਰਾਫੀ', ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈ।
Published : September 5, 2026 at 7:21 PM IST
Srikkanth on vaibhav sooryavanshi: ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਭਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਲ'
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 92 ਅਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
The century partnership between Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran. pic.twitter.com/DeRCSvvgkb— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 31, 2026
ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਵੈਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਭਵ ਲਈ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
'ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੈਭਵ ਲਈ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ'
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਭਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"
15-YEARS OLD VAIBHAV SOORYAVANSHI - THE HISTORY MAKER. 🙇🔥 pic.twitter.com/WZ2OW2TtQD— Tanuj (@ImTanujSingh) September 1, 2026
'ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ'
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।