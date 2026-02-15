ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਧਮਾਕਾ' ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 15, 2026 at 10:15 AM IST
ਦੁਰਗਾਪੁਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ" ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਰੁੱਪ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਣ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2014, 2016, 2021, 2022 ਅਤੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ (ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ)। ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ।"
ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਆਈਸੀਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਪਿਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।" ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।