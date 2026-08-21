ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸੀ
ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 21, 2026 at 3:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 46 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਲੱਬ ਰਵੇਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 300ਵਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 300ਵਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
🇧🇷 THE GREATEST ENTERTAINER IN FOOTBALL HISTORY IS OFFICIALLY BACK— Imaan Danish Syed (@Imaandanish1) August 21, 2026
Brazil legend Ronaldinho has shocked the world by announcing a sensational comeback to professional football at the age of 46. The former Ballon d'Or winner is joining Italian third-tier side Ravenna in a…
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ
ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵੇਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਚਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਰੀ ਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ ਦਿਵਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,000 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਫੋਰਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਵੇਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (19 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੁਝ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਕਲੱਬ ਫਲੂਮਿਨੈਂਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2002 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ।
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2024 ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਤਾਲਵੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਗਨਾਜ਼ੀਓ ਸਿਪ੍ਰਿਆਨੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਪ੍ਰਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀ - ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਵੇਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਜੀਆਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਲੱਬ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ।