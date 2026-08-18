ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

David Warner in drink-driving case
ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਨਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ 1,500 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (101,912 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।

ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਓਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਐਸਐਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਅਵੈਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।"

ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜੱਜ ਕਲੇਅਰ ਫਰਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਕੈਂਡਿਸ ਵਾਰਨਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

TAGGED:

DAVID WARNER FINED
DAVID WARNER IN DRINK DRIVING CASE
ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ
SYDNEY COURT
DAVID WARNER IN DRINK DRIVING CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.