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ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਮੰਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਚ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ 49 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Jaspal Rana passes away at 49
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ (File Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 11:33 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਕਸ ਸਾਕੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਚ ਸਨ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਬਣੇ। ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਸਾਕੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੇਡ ਜਗਤ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਨਿਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ISF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ISF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਖ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਿਊਨਿਖ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ

ਮਿਊਨਿਖ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਕੇਤ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ 1976 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ (1994) ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ (1997) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੌਰਵ ਸਨਮਾਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ

ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1994, 1998, 2002 ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਤਗਮੇ (9 ਸੋਨ, 4 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਉਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। 2006 ਦੀਆਂ ਦੋਹਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਇਰ ਪਿਸਟਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 590 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।

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