ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 14, 2025 at 9:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਸ਼ਦੀਪ ਭੋਗੇ, ਅਤਨੁ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-4 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਓ ਮਿੰਗੀ, ਕਿਮ ਯੇਚਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੋ ਦੀ ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ 5-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 29 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਅਤਨੁ ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਗਮਾ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
🏹 INDIA SHOCK SOUTH KOREA! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) November 14, 2025
India beat archery giants South Korea 5–4 to win Men’s Recurve Team Gold at the Asian Archery Championships 2025!
Sets: 56–56, 51–56, 57–57, 57–53
Shoot-off: India take it with a closest-to-centre 10!
🇰🇷 Korea hadn’t lost this title since 2013.… https://t.co/QXtuYVF02z pic.twitter.com/2IvN4v9rL6
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਯੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 2025 ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ, 17 ਸਾਲਾ ਹਮਵਤਨ ਪ੍ਰਿਤਿਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ-ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਚੈਲੇਂਜਰ ਵੇਨਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਨੇ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਓਹ ਯੂਹਿਊਨ, ਪਾਰਕ ਯੇਰਿਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਜੁੰਗਯੂਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਹਿਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਭਾਲਚੰਦਰ ਫੁਗੇ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ 229-230 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।