ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 48 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 12 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 6:37 PM IST
FIFA World Cup 2026 Groups: ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 32 ਦੀ ਬਜਾਏ 48 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡੇਗਾ।
ਫੀਫਾ 2026 ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਫੀਫਾ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 12 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਫਿਰ 32 ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ "32 ਦਾ ਦੌਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "16 ਦਾ ਦੌਰ" ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ
- ਗਰੁੱਪ ਏ: ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ
- ਗਰੁੱਪ ਬੀ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ, ਕਤਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ
- ਗਰੁੱਪ ਸੀ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੋਰੋਕੋ, ਹੈਤੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ
- ਗਰੁੱਪ ਡੀ: ਅਮਰੀਕਾ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਰਕੀ
- ਗਰੁੱਪ ਈ: ਜਰਮਨੀ, ਕੁਰਕਾਓ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਇਕੂਏਟਰ
- ਗਰੁੱਪ ਐੱਫ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ
- ਗਰੁੱਪ ਜੀ: ਬੈਲਜੀਅਮ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
- ਗਰੁੱਪ ਐੱਚ: ਸਪੇਨ, ਕਾਬੋ ਵਰਡੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉਰੂਗਵੇ
- ਗਰੁੱਪ I: ਫਰਾਂਸ, ਸੇਨੇਗਲ, ਇਰਾਕ, ਨਾਰਵੇ
- ਗਰੁੱਪ ਜੇ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ
- ਗਰੁੱਪ ਕੇ: ਪੁਰਤਗਾਲ, ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ
- ਗਰੁੱਪ ਐਲ: ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਘਾਨਾ, ਪਨਾਮਾ