ETV Bharat / sports

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, 59 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

COLOMBIA CUP FINAL VIOLENCE
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ, 59 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਝੜਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

'ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ'


ਮੇਡੇਲਿਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਐਟਲੇਟਿਕੋ ਨੈਸੀਓਨਲ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੀਵੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੇਡੇਲਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਟਲੇਟਿਕੋ ਨੈਸੀਓਨਲ ਨੇ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਗਮਾ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ'

ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸੀਓਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 43,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

'ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ'


ਏਐਫਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਡੇਲਿਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਲਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਨ'
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਡੇਲਿਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੇ ਐਟਲੇਟਿਕੋ ਨੈਸੀਓਨਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਫੈਡਰਿਕੋ ਗੁਟੀਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

FOOTBALL MATCH
ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ
ਕੋਲੰਬੀਆ
COLOMBIA FOOTBALL MATCH
COLOMBIA CUP FINAL VIOLENCE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.