ਕੋਹਲੀ-ਹੈੱਡ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ
ਹੈੱਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : May 25, 2026 at 7:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ 55 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
Look behind the whole SRH coaching staff, including Daniel Vettori and Muttiah Muralitharan, were watching Virat Kohli and Travis Head, expecting some drama and ready to stop a fight. But Kohli didn't shake hands, and everyone started laughing. 😂
ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹੈੱਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ "ਦ ਐਡੀਲੇਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,"।
ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਨੇ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Travis Head's wife Jessica has slammed online trolls after she said abusive messages targeted their family and friends following Head's on-field spat with Virat Kohli during the SRH vs RCB clash. Calling it a…
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
"ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।"-ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ
ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਸੀਮ ਜਾਫਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਖੇਡ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ (ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ
ਆਰਸੀਬੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਜੀਟੀ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਐਸਆਰਐਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਖੇਡੇਗਾ।
