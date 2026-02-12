ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 7,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 7,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੀਮਤ
IND vs PAK T20 Match: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
Published : February 12, 2026 at 3:04 PM IST
ਚੇਨਈ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ-ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਚੇਨਈ-ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ ਲਈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਾਏ ₹7,127 ਵਧ ਕੇ ₹22,073-₹25,207 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ₹42,231 ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਲਈ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ₹20,708 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹25,207 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ₹35,217 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੰਡੀਗੋ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹18,283 ਤੋਂ ₹19,464 ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਇਹ ₹28,660 ਤੋਂ ₹42,231 ਤੱਕ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਯਮਤ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 8-1 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।