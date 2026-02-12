ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 7,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੀਮਤ

IND vs PAK T20 Match: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

IND vs PAK
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ-ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਚੇਨਈ-ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

INDIA TO SRI LANKA FLIGHT FARES
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (Screenshot)

ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ ਲਈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਾਏ ₹7,127 ਵਧ ਕੇ ₹22,073-₹25,207 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ₹42,231 ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਲਈ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ₹20,708 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹25,207 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ₹35,217 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

INDIA TO SRI LANKA FLIGHT FARES
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (Screenshot)

15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੰਡੀਗੋ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹18,283 ਤੋਂ ₹19,464 ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਇਹ ₹28,660 ਤੋਂ ₹42,231 ਤੱਕ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਯਮਤ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

INDIA TO SRI LANKA FLIGHT FARES
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (Screenshot)

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 8-1 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
INDIA TO SRI LANKA FLIGHT FARES
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
T20 WORLD CUP
IND VS PAK T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.