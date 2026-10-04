ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਰੂਗਵੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 138ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 2:18 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਐਸਟੇਵਾਓ ਨੇ 28ਵੇਂ ਮਿੰਟ, ਪੇਡਰੋ ਨੇ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਲਿਨੋ ਨੇ 58ਵੇਂ ਅਤੇ 90+5ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ, ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੋ ਗੁਇਮਾਰੇਸ, ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੈਗਲਹੇਸ, ਵੈਂਡਰਸਨ, ਸੈਮੂਅਲ ਲੀਨੋ ਅਤੇ ਡਗਲਸ ਲੁਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਫੀਫਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 138ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਪਨਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਰੂਗਵੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈ।