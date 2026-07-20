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6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਟਰਾਫੀ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ! ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਬਾਰੇ 5 ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ...

ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FIFA World Cup trophy
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 4:28 PM IST

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Gold in FIFA World Cup Trophy: ਹਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੰਮੇ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਟਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ।

ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ

ਫੀਫਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁੱਲ 6.142 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.092 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਟਰਾਫੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ - ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਜੋ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।

1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਟਰਾਫੀ

1970 ਤੱਕ, ਜੂਲਸ ਰਿਮੇਟ ਟਰਾਫੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਫੀ 1974 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਇਹੀ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੂਲਸ ਰਿਮੇਟ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਫੀ ਇਤਾਲਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਿਲਵੀਓ ਗਜ਼ਾਨਿਗਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਅਸਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਟਰਾਫੀ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਦੇ ਫੀਫਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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